Roméo Lavia kiest voor Chelsea: "Kan hij concurrentie met Fernandez en Caicedo wel aan?"

Iets meer dan een jaar geleden was Roméo Lavia enkel bekend bij de echte voetbaldieren, na amper één seizoen bij Southampton staat de 19-jarige middenvelder in het transferboekje van zowat alle (Engelse) topclubs.



Liverpool en Manchester United trokken aan de mouw van de Rode Duivel, maar die kiest uiteindelijk voor Chelsea. Geen evidente keuze, vindt Filip Joos. Vooral de concurrentie op het middenveld is daar moordend.

"Chelsea heeft met Enzo Fernandez een van de meest balwillende spelers van de Premier League", zegt Filip Joos. "Volgens de statistieken heeft hij sinds zijn komst bij Chelsea dubbel zoveel balcontacten als zijn ploegmaats."

"Fernandez eist dus alles op bij die ploeg en dat zal er na de match tegen Liverpool - waarin hij fenomenaal was - niet op verbeteren."

"Ik zou Lavia's keuze begrepen hebben, mocht Fernandez er niet spelen en mochten ze niet ook nog net Moises Caicedo gekocht hebben. Maar gaat hij met die jongens de concurrentie aangaan ...?"