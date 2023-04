Guardiola onder de indruk van Romeo Lavia bij Southampton: "We hebben hoge dunk van hem"

Zijn debuut in de Premier League maakte Romeo Lavia als 17-jarige bij Manchester City, maar ondertussen maakt de middenvelder het mooie weer bij Southampton.

Degradatie dreigt voor The Saints, die op de laatste plek staan in Engeland, maar dat verhindert Lavia niet om zich in de kijker te spelen.

Ook City-coach Pep Guardiola kijkt met plezier naar de ontwikkeling van de Rode Duivel, die hij ooit liet debuteren in de League Cup.

"Ik ben echt onder de indruk van wat Romeo heeft gedaan en doet", zei Guardiola. "We hebben nog altijd een hoge dunk van hem."

"We hebben eraan gedacht om hem in Manchester te houden, maar misschien had hij dan niet evenveel speelminuten gehad als bij Southampton."