Liverpool steunt Super League niet, maar Klopp is blij met uitspraak: "Goed dat ze worden wakkergeschud"

De zes topploegen in de Premier League hebben zich allemaal gedistantieerd van de Super League. Liverpool was de laatste club om aan te geven dat het niet zal deelnemen aan de nieuwe competitie.

Ook coach Jürgen Klopp staat "honderd procent" achter die verklaring, vertelde de Duitser. Maar hij kon de uitspraak van het Europees Hof van Justitie wel waarderen.

"Ik ben heel blij dat we eindelijk begrijpen dat de FIFA en de UEFA niet zomaar kunnen doen wat ze willen", zei hij.

Vooral de drukke voetbalkalender is Klopp al langer een doorn in het oog. "In de toekomst moeten we meer praten. Als we gewoon doen wat ze willen, dan komen we niet verder. Ik vind het goed dat ze worden wakkergeschud."

Ook Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea en Tottenham brachten gelijkaardige statements las Liverpool naar buiten en bevestigden hun engagement voor de UEFA-competities.