De balans na de bom rond de Super League: wie is nu écht de grote winnaar? En wat zal er (voor België) veranderen?

Van "een atoombom" tot "historisch". De uitspraak rond de Super League deed het voetbal gisteren (in eerste instantie) daveren. Maar is de UEFA wel écht de grote verliezer? Komt de Super League er op korte termijn ook? En wat betekent dit allemaal voor het Belgische voetbal? Een antwoord op vier hoofdvragen.

Wie is er nu écht de grote winnaar?

"Het voetbal is vrij", juichte de Super League. "Dit verandert echt helemaal niks", haalde wereldvoetbalbond FIFA de schouders op. Wie was er nu eigenlijk de grote winnaar na de uitspraak van het Europees Hof in Luxemburg? Beide partijen interpreteerden het arrest zoals hen dat het beste uitkwam. Vele ronkende titels op websites deden vermoeden dat de UEFA en FIFA dé verliezers waren. Alleen is de realiteit veel genuanceerder dan dat. Het Europees Hof neemt namelijk allerminst alle macht uit handen van de grote sportbonden - iets waar de Super League stiekem op hoopte.

De UEFA mag nog steeds de regels bepalen waar nieuwe projecten, zoals de Super League, aan moeten voldoen om een competitie te organiseren.



Het Hof oordeelde nu dat het niet verboden is om zulke regels te hebben (én tegelijk zelf competities te organiseren). Alleen moeten de criteria transparanter en eerlijker zijn, met meer inspraak vanuit de clubs.

In 2021, toen de Super League voor het eerst zijn plannen presenteerde, was er van zo'n kader allerminst sprake. Vanuit het niks strooide de UEFA met straffen voor clubs die dreigden met een exit. En dat was in strijd met het EU-recht. Ondertussen nam de Europese voetbalbond wel al stappen in de goeie richting. "De UEFA heeft er vertrouwen in dat haar nieuwe regels zullen voldoen aan de Europese wetgeving", klonk het in een statement. Nog dit: het Hof onderstreepte zelfs het belang van overkoepelende instanties zoals de UEFA en FIFA. "Omdat ze de homogeniteit van de competities en de kalender bewaken."

Hoe staat het voetbal tegenover een Super League?

Ondanks de grijze uitspraak is de deur voor de Super League nu in theorie wel opengezet.



Alleen is dé vraag: hoeveel geïnteresseerde clubs zullen er ook doorwandelen?

De respons donderdag was bijna uitsluitend negatief. Het ene na het andere statement van Europese (top)clubs verscheen om een 'transfer' naar de Super League uit te sluiten.

Zelfs ploegen zoals Manchester City, Inter en Atlético die bij de originele plannen in 2021 betrokken waren.

Amper twee clubs communiceerden gisteren hun steun aan de Super League: Real Madrid - weinig verrassend, aangezien voorzitter Florentino Perez dé bezieler is - en FC Barcelona.



Voorts liet enkel de excentrieke Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis doorschemeren het idee eveneens te genegen zijn. "Hopelijk kunnen ze zo snel mogelijk een fantastische competitie opstarten, met twee clubs", klonk het lacherig bij UEFA-voorzitter Aleksander Čeferin.

Tijdens onze vergadering stond iedereen unaniem achter het statement waarin we ons volledig houden aan de huidige samenwerking met de UEFA en de FIFA. Michaël Verschueren

Momenteel schaart het Europese voetballandschap zich dus bijna volledig achter de huidige structuur, uitgetekend door de UEFA. Dat ziet ook Michaël Verschueren, bestuurslid bij de ECA (de belangenvereniging van de Europese clubs): "Tijdens onze vergadering stond iedereen unaniem achter het statement waarin we ons volledig houden aan de huidige samenwerking met de UEFA en de FIFA." En dus zou het kenners verbazen als de Super League - zoals de initiatiefnemers het voor ogen hadden - er effectief komt.

Welke impact zal dit hebben op Belgische clubs?

Even opschudding kort na de (voorbarige) zegeclaim van de Super League.



De Spaanse sportwebsite Mundo Deportivo dropte zowaar dat Anderlecht een uitnodiging voor de nieuwe competitie geaccepteerd had. Paars-wit ontkende dat formeel tegenover HLN.

Voor het Belgische voetbal is de band met de UEFA dan ook van levensbelang - 20% van de inkomsten komt uit Europees prijzengeld of solidariteitspremies, betaald aan clubs die niet meedingen in Europa.



"Die zijn heel belangrijk om het voetbal fair en spannend te kunnen houden", weet Lorin Parys, CEO van de Pro League. "Het opzet van de Super League is een gigantisch bedrag verdelen onder een kleine kring clubs. Dat heeft niets met sport te maken, maar is een aanslag op het hart van het voetbal."

Op dit moment is er niemand in België die mee wil in het verhaal. Lorin Parys

Nochtans zat de Pro League wel al samen met de initiatiefnemers achter de Super League.

"Maar geen enkele van onze clubs was overtuigd van wat er op tafel lag", aldus Parys. "Dus is er op dit moment niemand in België die mee wil in het verhaal."

"Waar we zeker niet willen eindigen, is in een verhaal waar je meerdere wereldkampioenschappen hebt zoals in het boksen. En waar eigenlijk de waarde van elk van die competities ongelooflijk achteruitgaat omdat een kat zijn jongeren niet meer terugvindt."

Wat kunnen de gevolgen zijn in de toekomst?

Of het voetbal op korte termijn drastisch zal veranderen, valt dus te betwijfelen door bovenstaande vaststellingen.



Insiders benadrukken wel dat de uitspraak een wake-upcall zal zijn voor de grote voetbalbonden. Dat zoveel clubs de UEFA (voorlopig) trouw blijven, komt niet omdat de Europese federatie zijn zaken perfect op orde heeft. Velen klagen bijvoorbeeld over de oneerlijke verdeling van centen.

Alleen kraken de plannen van de Super League voorlopig langs alle kanten en zijn er weinig garanties over een levensvatbare toekomst. Alle matchen gratis te bekijken? Daar lachen media-experts eens mee.