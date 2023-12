Topclubs Manchester United en Bayern steunen UEFA: "Bestaande competities versterken, niet verzwakken"

Meteen na de uitspraak van het Europees hof van Justitie lag al een nieuw competitievoorstel van de Super League op tafel. Daarin vormen drie gloednieuwe competities concurrentie voor de Champions, Europa en Conference League.

UEFA-baas Aleksandr Ceferin veegde het voorstel meteen van tafel met een cynische opmerking. "Ik hoop dat ze snel starten met twee clubs", sprak hij.

En de Europese voetbalbond krijgt steun van enkele grote clubs. Ook Manchester United, dat in 2021 mee aan de wieg stond van de Super League, blijft de UEFA nu trouw.

"We blijven trouw aan deelname in de competitie van de UEFA", klinkt het in een clubstatement. "We blijven samenwerken met de UEFA, de Premier League en andere Europese clubs om het voetbal te blijven ontwikkelen.

Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal en Tottenham, de vijf andere Engelse clubs die betrokken waren bij de eerste versie van de Super League, kwamen nog niet met een reactie.

De Premier League wees de Super League wel weer af. "Supporters zijn van vitaal belang voor het spel en zij hebben keer op keer duidelijk gemaakt dat zij gekant zijn tegen een "ontsnappings"-competitie die de link tussen binnenlands en Europees voetbal verbreekt."

Ook Bayern München steunt de UEFA. "Wij leggen ons erop toe om de Bundesliga en de bestaande Europese competities te versterken, niet te verzwakken", zei voorzitter Jan Christian Dreesen.

Ook de Nederlandse voetbalbond KNVB, het Franse LFP en de European Club Association (ECA), de organisatie die voetbalclubs in Europa vertegenwoordigt, spraken hun steun uit.