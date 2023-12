Jürgen Klopp hekelt gebrek aan sfeer op Anfield: "Geef je kaartje dan maar aan iemand anders"

Liverpool-coach Jürgen Klopp heeft in de aanloop naar de topper tegen Arsenal de eigen supporters op de korrel genomen. De Duitser hoopt dat de fans voor wat meer sfeer zorgen dan de voorbije wedstrijden. "Want we hebben ze nodig", aldus Klopp.

Het was analist en voormalig profvoetballer Gary Neville vorige week al opgevallen in de topper tegen Manchester United: de sfeer op Anfield is niet meer wat ze geweest is. "Ik heb nog nooit een Liverpool-Manchester United geweten met zo weinig sfeer", aldus Neville. "Ik ben altijd heel lovend geweest voor de Liverpool-fans. Ze zijn de voorbije 60 à 70 jaar nooit met meer geweest op Anfield, maar ik heb ze nooit stiller geweten." Liverpool-coach Jürgen Klopp schaarde zich vandaag op zijn persconferentie achter de woorden van Neville. Ook de Duitser verwacht wat meer van de supporters.

"Tegen West Ham speelde we gisteren in de 1e helft bij momenten uitzonderlijk goed, maar de sfeer achter mij in de tribunes, daar werd ik niet echt blij van", mopperde de Duitser. "Wat willen ze dan eigenlijk? We hadden veel dingen veranderd en toch hebben we West Ham gedomineerd. Als ik in de tribunes gezeten had, dan had ik op het puntje van mijn stoel gezeten." "Dit weekend tegen Arsenal hebben we de fans nodig, vanaf de eerste seconde. Als er te veel voetbal is in december of je bent niet in vorm, geef je kaartje dan maar aan iemand anders."

Supportersgroep Spirit of Shankly heeft inmiddels al gereageerd op de uitlatingen van Klopp. Zij hebben wel begrip voor de mening van hun coach. "De sfeer op Anfield - of het gebrek daaraan - is iets waar we als supporters onderling ook vaak over praten", klinkt het. "We willen de identiteit van de club en van Anfield bewaken. Iedereen weet hoezeer de sfeer op Anfield de tegenstander angst kan inboezemen." "We merken wel dat het voor jongeren door te hoge ticketprijzen moeilijker geworden is om naar het stadion te komen. Zo worden ze ook niet besmet door de microbe en kan de cultuur van de Kop niet voortgezet worden. We zijn in overleg met de club om meer jongeren naar het stadion te krijgen en voor de best mogelijke sfeer te zorgen op Anfield."