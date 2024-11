"Sinds wanneer speelt Lionel Messi voor Southampton?" "Prime Ronaldinho" "Een Nigeriaanse tovenaar" Southampton - Liverpool, minuut 47. Paul Onuachu lijktk zich vast te werken in een penibele situatie, tot hij alle monden open doet vallen van verbazing. Met een héérlijke dribbel en no-look pass speelt de ex- Genk ie zich uit de penarie, het stadion kirt van de pret.

Nochtans was het voor Onuachu pas zijn eerste basisplaats dit seizoen voor Southampton.



Dat hij eindelijk opnieuw zijn oude vorm te pakken had, maakt het des te pijnlijker dat hij in de tweede helft moest afhaken met wat een enkelblessure leek.



Na zijn noodgedwongen wissel kwamen zijn ploegmakkers wel nog op voorsprong, al moesten ze na 90 minuten alsnog buigen voor de bezoekers uit Liverpool.



Hoe ernstig de blessure van Onuachiu is, wordt nog afwachten. Een aderlating voor de spits zelf is het sowieso.