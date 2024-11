"Tent staat in de fik", maar toch bleef Kuyt bij Beerschot: "Waarom? Het is een slapende reus"

ma 25 november 2024 22:34

Ondanks een woelige zomer voor de terugkeer naar de Jupiler Pro League bleef coach Dirk Kuyt Beerschot trouw. Geen evidente keuze, beseft hij zelf. "Er waren weinig ingrediënten om door te gaan, maar dit is een fantastische club", vertelt hij in Extra Time.

Dat hij clubicoon Rik Coppens niet kent - "ik zal hem vanavond eens opzoeken" - zullen ze Dirk Kuyt niet aanwrijven bij Beerschot, want de Nederlandse trainer gooit zich volledig bij de hekkensluiter. Veel coaches hadden deze zomer andere oorden opgezocht, maar Kuyt bleef op het Kiel. "Er waren weinig ingrediënten om door te gaan, maar dit is een fantastische club", verklaart hij zijn keuze. "Een slapende reus." Toch geeft Kuyt toe dat het "een roerige tijd" is. "Ik kwam halverwege vorig seizoen toe en na de titel in 1B voelde ik dat mijn werk nog niet af was. Voetbal is mijn passie. En ik heb altijd moeilijke keuzes gemaakt."

Een moeilijke keuze was het zeker, want na het vertrek van de CEO en de technisch directeur was Beerschot plots een stuurloos schip. "Ook voor mij was er veel onduidelijkheid, maar na een gesprek met de eigenaar besloot ik er mijn tanden in te zetten. Maar als er dan nog een CEO en een technisch directeur moeten worden aangesteld, weet je dat het eigenlijk te laat is." Dat bleek ook in de zomer, met veel nieuwkomers die er pas op het nippertje bijkwamen. "Spelers die niet wedstrijdfit waren, die tijd nodig hadden, die soms zelfs geen werkverblijf hadden", aldus Kuyt. "Rond het dieptepunt tegen Antwerp (5-0-nederlaag, red) was de selectie eindelijk compleet."

Te positief