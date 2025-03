"Ik vrees dat er harde tijden aankomen in 1B": Frank Raes schat degradatie Beerschot in en hekelt "chaotisch bestuur"

De kogel is door de kerk. Door het gelijkspel van Cercle Brugge gisteren kan Beerschot zich mathematisch niet meer redden in 1A. Frank Raes schat de degradatie in. "De ploeg was pas samengesteld in september en dan was het kalf al bijna verdronken."

Wat er al even aan zat te komen, is gisteren helemaal bevestigd: Beerschot zakt volgend seizoen naar de Challenger Pro League. Mathematisch is het nu helemaal onmogelijk om zich nog te redden. Voor voormalig sportjournalist en Beerschot-speler Frank Raes komt de degradatie niet als een verrassing. "Het hartzeer valt wel mee. De club is al zo veel veranderd sinds ik er ben vertrokken een jaar of 40 geleden." "Het raakt me wel, maar de clubleiding verdient niet beter. De eigenaars van United World en de Saoedische prins Abdullah tonen zo weinig betrokkenheid en lossen niets op. Het is een zeer chaotisch bestuur. De ploeg was pas samengesteld in september en dan was het kalf al bijna verdronken." Vorig seizoen promoveerde Beerschot, net als Dender. Maar Dender kon zich na de reguliere competitie al verzekeren van het behoud. "Daar is het beter georganiseerd. Er stond bij het begin van het seizoen al een ploeg. Bij Beerschot is de enige vaste pion trainer Dirk Kuyt . Hij heeft het altijd goed gedaan en wilde positief voetbal blijven brengen." "Maar de punten kwamen niet. Daar was wel wat pech mee gemoeid. Het zat allemaal niet goed mee."

Frank Raes raakte het al even aan door te stellen dat de clubleiding niet beter verdient dan de degradatie. Hij ziet daar dan ook vooral de grondslag voor de degradatie.



"De basis is dat de club niet goed geleid wordt. De Vlaamse verankering is het allemaal moe, maar 82% van de aandelen zitten bij de prins."



Daar zou wel verandering in kunnen komen. Er wordt gezegd dat er Japanners interesse hebben om de club over te nemen.



"Die Japanners zijn al komen kijken. Ze zouden de aandelen gratis krijgen, maar wel de schulden van 20 miljoen euro overnemen, wat vrij veel is."

"En tweede klasse is altijd moeilijk", gaat Raes voort. "Daar zitten ambitieuze clubs met geld en misschien een minder chaotisch bestuur."



"Het is jammer. Beerschot is een mooie club met veel traditie en veel potentie."