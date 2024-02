BEKIJK: Liverpool moet buigen voor Arsenal, invaller Trossard zet kers op de taart met heerlijke goal

In de Premier League heeft Arsenal de kraker tegen Liverpool naar zijn hand gezet. De nummer 3 stuurde de leider met lege handen weer naar huis. Leandro Trossard legde in de slotfase de 3-1-eindstand vast.

Voor aanvang van de topper telde Arsenal 5 punten minder dan Liverpool. Om de titelkansen nog enigszins gaaf te houden moest er dus gewonnen worden van de leider.



De thuisploeg maakte ook de beste start. Na een knappe opening van Odegaard op Havertz kreeg de Duitser de bal niet voorbij Alisson, maar Sako was bij de pinken in de rebound.

Liverpool lag onder in een dominante 1e helft van de thuisploeg, maar kon wonderwel met een gelijke stand gaan rusten. Tegen de gang van het spel in zorgde Luis Diaz via de hand van Arsenal-verdediger Gabriel voor 1-1.

De 2e helft was aanvankelijk evenwichtiger. Toch trokken de Gunners in het laatste halfuur het laken naar zich toe, met hulp van de bezoekers. Na een misverstand tussen Alisson en Van Dijk mocht Martinelli de bal in een leeg doel schuiven.



Met een knal van Mac Allister flirtte Liverpool nog even met de gelijkmaker, maar invaller Leandro Trossard nam alle twijfels weg. Na een heerlijke individuele actie op de linkerflank schoof hij de bevrijdende 3-1 door de benen van Alisson.