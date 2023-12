Schmeichel reageert ijskoud op uithaal Hoefkens, Riemer: "Jammer dat Standard die beelden deelt"

"Trap maar naar de hoeken, daar raakt Schmeichel niet." Zouden ze bij Antwerp ook naar de uithaal van Standard-coach Carl Hoefkens hebben geluisterd? Het hielp in elk geval niet, want de Anderlecht-doelman was sterk tegen de landskampioen. "Op die manier reageren sterke karakters."

Even terug naar de Clasico van vorige week. In de kleedkamer van Standard gaf coach Carl Hoefkens zijn spelers wel heel opvallend advies. "Als we in een goede positie komen in het strafschopgebied, trap dan maar op doel. Deze keeper (Kasper Schmeichel, red.) raakt niet tot bij de paal. Plaats de bal in de hoeken en het is gegarandeerd een doelpunt." Een uithaal die de doelman van Anderlecht niet van de wijs brengt. Tegen landskampioen Antwerp hield hij onder meer Kerk en Janssen van een doelpunt in een sterke match.

Geconfronteerd met de uitspraken van Hoefkens, bleef Schmeichel er kalm bij. "Dat moet je zeggen als coach van de tegenstander om je spelers vertrouwen te zeggen. Ik zou als coach hetzelfde zeggen over elke doelman van de tegenpartij." Doet het hem helemaal niets? "Ik probeer me te concentreren op mijn werk als doelman. Soms gaat het goed, soms niet. Maar wat een coach over mij zegt... Ik ga er mijn slaap niet voor laten." "Als dat zijn mening is, fair enough. Of het me motiveert? Ik heb niemand nodig om me te motiveren."

Riemer: "Te persoonlijke aanval"