Bert Sterckx zag dat Gent zichzelf in de voet schoot: "VAR in voordeel van Club is vervelende insinuatie"

Twee hooggespannen toppers met een heel verschillend wedstrijdbeeld het afgelopen weekend. Terwijl in Brugge vooral de VAR het twistpunt was, kregen voetbalfans op de Bosuil een mooie partij voorgeschoteld. "Chapeau voor de twee ploegen die dynamisch voetbal brachten", looft Bert Sterckx Antwerp en Anderlecht in zijn analyse.

Ook al vond ik Hein Vanhaezebrouck voor een deel correct in zijn betoog, Gent moest wel de hand in eigen boezem steken. Het begon goed aan de match, maar raakte dan de greep op de wedstrijd kwijt. Net in die fase vielen de twee penalty's voor Club.



Bij de eerste was er gedoe over mogelijk buitenspel. De VAR heeft met grote vertraging openbaar gemaakt dat het niet zo was. Voor een of andere reden kwam dat niet op televisie. Dat is ongelukkig, want het zaaide heel wat twijfel.



Bij de tweede gooide Kandouss de ruiten van zijn team in met hands. Maar Gent was vooral boos voor een niet-gefloten penalty op Cuypers. Het blijft een moment dat uitvoerig besproken is met veel afwijkende meningen.