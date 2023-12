BEKIJK: Is Gentse woede terecht? Bezoekers misnoegd over penaltyfase bij 0-0, VAR-lijn neemt twijfels weg

"Op het moment dat ik wilde trappen, trok de verdediger aan mijn arm en was ik uit evenwicht", aldus Hugo Cuypers tijdens de rust over de sleutelfase. "Maar de scheidsrechter dacht er anders over."

Het zou niet de enige fase zijn waar er twijfel over bestond. Ook over de eerste penalty van Club Brugge viel er wel het een en ander te zeggen.



In de (lange) aanloop naar de fout op Zinckernagel is er twijfel of Thiago buitenspel stond op een bal in de diepte van De Cuyper.

"Heeft de VAR dit gecheckt?", vroeg Peter Vandenbempt zich op Eleven DAZN luidop af. "De kans bestaat dat hij dit vergeten is. Je kunt wel niet met zekerheid zeggen dat het buitenspel is, maar het lijkt er wel op."

Even later krijgt de commentator ook antwoord. De VAR heeft weldegelijk een lijn getrokken en geoordeeld dat de spits niet te gretig was - zie de foto hieronder.