Club Brugge wint topper vol discussie tegen KAA Gent na twee penaltygoals Thiago

Eén ding was zeker na de VAR-klucht in KV Mechelen-Club Brugge op de vorige speeldag: de wedstrijdleiding zou met argusogen gevolgd worden in deze clash tussen Club Brugge en KAA Gent. Wie dacht dat de topper daardoor rimpelloos zou verlopen, mocht dat idee na amper vijf minuten al opbergen.



Cuypers werd door Mechele onderuit getrokken in de zestien, maar scheidsrechter Jonathan Lardot gaf geen krimp. Ook de VAR kwam niet tussenbeide. Halfweg de eerste helft greep videoref Lawrence Visser wél in toen Lardot een penaltyovertreding van Kums op Zinckernagel eerst liet passeren.



Thiago liet de kans niet liggen en trapte de bal knap in de kruising, tegen zo'n strafschop had zelfs een specialist als Roef geen verhaal. Extra pijnlijk voor KAA Gent: Thiago leek buitenspel te staan bij de aanval die tot de penalty leidde. Achteraf bleek dat de VAR wel degelijk een lijn getrokken had en er geen sprake was van buitenspel.



Kort voor de rust volgde een nieuwe opdoffer voor Gent, een dubbele zelfs. Roef kwam onoordeelkundig ver uit, werd omspeeld door Thiago en Kandouss beging hands om een tweede Brugse treffer te voorkomen. Kandouss werd uitgesloten (al gaf Lardot eerst rood aan Watanabe) en Thiago zette Club met zijn tweede penaltygoal in een zetel.