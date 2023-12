Cynische Hein Vanhaezebrouck: "Niet verrast dat dit tegen Club gebeurt, het moet in evenwicht zijn, hé"

Hein Vanhaezebrouck stak zijn onvrede niet onder stoelen of banken. Na de topper tegen Club toonde de Gent-trainer zich scherp voor de wedstrijdleiding, die het naliet zijn ploeg een penalty te geven. "Als iemand je vastpakt bij je armen, is dat genoeg voor mij om strafschop te geven", oordeelt de T1.

"Ik ben niet niet tevreden over de twee penalty’s die we tegen krijgen." Een zin uit de mond van Hein Vanhaezebrouck die voetbalkijkend België al kon voorspellen bij de rust. De trainer van Gent reageert dan ook cynisch in zijn interview na de wedstrijd. "Ik heb het allemaal niet zo goed kunnen zien. Ik heb geen televisiescherm om herhalingen te zien ... Anderen kunnen dat beter zien", steekt hij van wal. "Al hoor ik dat de meningen niet eensgezind. Bij de VAR was het blijkbaar een nee en in de televisiestudio was het een ja. Spijtig genoeg zijn de televisiecommentatoren geen VAR. Anders hadden we hier misschien gewonnen."

Niet toevallig tegen Club?

Te beginnen bij het eerste twistpunt: beging Club Brugge een penaltyfout op Cuypers? "Ik zie twee spelers in diagonale richting lopen en elkaar kruisen. Op een bepaald moment Hugo wil afdrukken, wordt hij vastgehouden. Dat heeft automatisch effect op de trapbeweging", vindt Vanhaezebrouck. "Als iemand je vastpakt bij je armen, is dat genoeg voor mij om strafschop te geven. Want het momentum is helemaal weg. Voor mij is dat altijd penalty."

Het is niet verrassend dat ze dit bij Club laten doorgaan. Hein Vanhaezebrouck

En ook bij de penalty van Club hing er mysterie in het stadion. Liep Thiago buitenspel in de opbouw? Niemand kreeg een lijn te zien, al werd die wel getrokken. "Als het zo is, moeten ze terugkeren naar dat moment, ook gaan er 30 seconden voorbij", zegt de T1. "Het is nog altijd dezelfde actie. Het is eigenlijk dezelfde fase die vorige week op Mechelen gebeurde." Een - niet zo subtiele - hint naar de wedstrijd van blauw-zwart vorige week, waar de VAR een menselijke fout maakte en de Braziliaanse spits niet buitenspel stond. "Het is niet verrassend dat ze dit bij Club laten doorgaan. Het moet in evenwicht zijn, hé", glimlacht Vanhaezebrouck. "Dat speelt mee."