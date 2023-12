BEKIJK: "Hun keeper geraakt niet tot aan de paal": Hoefkens heeft opvallende tip voor zijn spelers tegen Anderlecht

Was het u ook opgevallen dat Standard in de tweede helft tegen Anderlecht steeds vaker naar doel schoot? Wel, dat was een duidelijke richtlijn van trainer Carl Hoefkens. "Als je in de hoek schiet, zit hij altijd binnen", vertelde hij over RSCA-doelman Kasper Schmeichel in zijn speech tijdens de rust.

"Als je in de juiste positie komt, moet je schieten. Hun keeper geraakt niet meer tot aan de paal. Trap de bal in de hoek en het is doelpunt."

Het is een opvallende passage (vanaf 8'45" in video hierboven) uit de speech die Carl Hoefkens tijdens de rust van de wedstrijd tussen Standard en Anderlecht gaf aan zijn spelers.

De trainer van de Rouches gaf zijn manschappen een duidelijke boodschap mee: Kasper Schmeichel onder vuur nemen.

Zo lijkt de keeperkwestie in Anderlecht te blijven smeulen. In het begin van het seizoen werd de ervaren Schmeichel naar RSCA gehaald om Maxime Dupé, die nochtans verdienstelijk bezig was, te vervangen als eerste keeper.

De voormalige doelman van Leicester is inmiddels de onbetwistbare eerste doelman van paars-wit. Hij is positioneel sterk en secuur op zijn lijn, maar met wereldsaves of vliegende parades pakt de Deen steeds minder uit.

Iets wat hem - ondanks weinig fouten - al kritiek opleverde, en blijkbaar ook door de trainers van de concurrentie als pijnpunt gezien wordt.