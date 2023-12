Kelly Van Petegem boekt samen met debutante eerste zege in Europabeker bobslee

Kelly Van Petegem heeft zondag, samen met Jienity de Kler, de Europabeker bobslee in Sigulda, de vierde manche van het seizoen, gewonnen. De Belgian Bullets bleven in Letland 2 Duitse tandems ruim voor.

Kelly Van Petegem en Jienity De Kler, beiden 23 jaar oud, klokten 47"08 in de eerste run, goed voor een tweede plaats. Maar in de tweede run grepen ze de macht met de snelste tij dvan 47"50.

Voor De Kler, een sprintster, is het een mooie binnenkomer, want ze maakte haar debuut zondag in het bobsleeën. In de Europabekerstand komt Van Petegem op kop in de tweemansbob met 392 punten.

De Duitse Charlotte Candrix (358 ptn) is haar dichtste belager. Beide atletes komen ook nog in aanmerking voor de juniorenrangschikking. De Europabeker is het niveau onder de Wereldbeker.

Van Petegem nam zaterdag ook al de koppositie over in de Europabekerstand bij de monobob. Daar telt ze 384 punten, vier meer dan de Zwitserse Inola Blatty, haar eerste achtervolgster. De Tsjechische Patricia Tajcnarova volgt als derde met 378 punten. De volgende Europabekermanche vindt plaats in Altenberg (5-9 januari), waar ook het EK voor junioren dan plaatsvindt.

Na de Winterspelen kwam er een einde aan het project van de Belgian Bullets, het Belgische bobsleeteam. Maar met eigen financiering en wat hulp van de federatie probeert Van Petegem het Belgische bobsleeproject niet helemaal verloren te laten gaan.