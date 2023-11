Opmerkelijk: Hans Vanwijn gaat zo'n 100 kilometer van Gaza spelen, bij Hapoel Holon

Hapoel Holon is in de sterke Israëlische competitie na klinkende namen als Hapoel Jeruzalem en Maccabi Tel Aviv al jaren een gevaarlijke subtopper. Holon is ook bezig aan een sterk seizoen in de Champions League.



Maar door de oorlog tussen Israël en Palestina lag de competitie in Israël de voorbije weken stil. Holon, een voorstad van Tel Aviv, ligt bovendien op minder dan 100 kilometer van Gaza, waar het tot voor kort nog dagelijks bommen regende.



Toch schrikt dat Vanwijn niet af. Nog geen maand nadat hij zijn contract bij Gravelines om persoonlijke redenen had opgezegd, zet de Belgian Lion zijn krabbel bij zijn nieuwe team.

"Ik ben blij dat we Hans hebben kunnen binnenhalen", zegt coach Amit Sharaf. "Na een moeilijk anderhalf jaar was hij op zoek naar een team waar hij opnieuw zijn talent en toewijding kan etaleren."

"Ik ben er zeker van dat Hans zich snel aan ons systeem zal aanpassen en ons zowel in Europa als eigen land aan succes kan helpen."