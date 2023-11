Het WK veldrijden vervroegen om Pidcock en Van Aert aan de start te krijgen? Paul Herygers: "Neen, laat ons niet in die pot roeren"

Pidcock? Olympisch mountainbikegoud krijgt de voorkeur

Mathieu van der Poel krijgt op zondag 4 februari vrije baan op het WK veldrijden. Zijn grootste concurrenten zullen niet van de partij zijn in Tabor.



Wout van Aert schrapt het WK veldrijden om zich vol te kunnen focussen op het wegseizoen.

"Tom Pidcock heeft die dag een mountainbikewedstrijd in Spanje", vertelt zijn vaste begeleider Kurt Bogaerts in de podcast Sporza Daily.



"Dan kunnen we zijn materiaal al een keer testen met het oog op de Olympische Spelen. Tegelijkertijd werkt hij er een stage van 3 weken af voor het wegseizoen."



"Daarom passen we voor de verplaatsing naar Tsjechië. Het zou een negatief effect hebben."

Pidcock is olympisch titelverdediger in het mountainbiken. Bogaerts: "Goud in Parijs wordt zijn hoofddoel in 2024. Voor een Brit is zo'n titel veel waard."