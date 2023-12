Spaanse pers hard voor Xavi en co. na schipbreuk in Antwerpen: "Barcelona is een ruïne"

MARCA: "El Barça se derrumba en Amberes" (De Barça-boot zinkt in Antwerpen)

Xavi roteerde zwaar bij de aftrap met een pak jongeren, hun ervaring op topniveau werd gaande match duidelijk. Defensief was de start van Barcelona een miskleun. Toen Gulu de 2-2 maakte in de 91e minuut viel Barcelona meteen weer in slaap. De Barça-youngsters hebben nog heel wat te leren qua matchmanagement.

SPORT: "¡Basta Ya!" (Hou ermee op!)

Barcelona was weer een team zonder ziel en leed ook schipbreuk bij een moedig Antwerp, dat zijn eerste punten in deze Champions League verdiende. Het team is de draad kwijt, vaart doelloos en Xavi vindt geen oplossingen om het verval af te remmen.

Mundo Deportivo: "Sin Perdón" (Zonder excuus)

AS: "Un Barça en Destruccion" (Een Barça in vernieling)

Het team van Xavi en Laporte is nog steeds verdwaald in een labyrint waaruit het niet lijkt weten uit te komen. Opnieuw was het spel niet representatief, van de eerste tot de laatste minuut.



Barcelona stort sneller in dan het iets probeert op te bouwen. De ploeg is een ruïne, niet in staat op te staan, de vooruitzichten zijn somber. De situatie van Xavi is heel delicaat.



Het zal tijd kosten om de ramp van Antwerpen te vergeten. En niet alleen vanwege de uitslag, ook vanwege de gemiste centen.



De problemen zitten dieper en niemand kan ze meer verbergen met excuses.