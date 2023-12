"We mogen blij zijn als Arthur Vermeeren na de winterstop nog in ons land voetbalt"

do 14 december 2023

Onze commentator Tom Boudeweel zat gisteravond op een rollercoaster in Antwerpen. Hij zag hoe het Bosuilstadion ontplofte tegen Barcelona (3-2). En hoe het 18-jarige goudhaantje Arthur Vermeeren excelleerde in de Champions League.

Antwerp einde 3 - 2 FC Barcelona

Iedereen blonk uit

Iedereen heeft genoten. Ook voor ons was het leuk op die volle Bosuil, zeker op die waanzinnige rollercoaster die we voorgeschoteld kregen.

En vooral omdat het positief is afgelopen voor Antwerp. Na een collectief heel sterke prestatie van de landskampioen. Antwerp heeft een blok neergezet en gestreden als team. Gisteren tegen Barcelona speelde het misschien wel zijn beste wedstrijd in de Champions League.

Iedereen blonk uit. In de vorige matchen ging er altijd wel eentje in de fout en dat wordt genadeloos afgestraft op het hoogste niveau. Gisteravond was dat niet het geval.

De voorbije matchen ging er altijd wel eentje in de fout. Nu niet.

Frustrerend en confronterend parcours

Antwerp was al uitgeschakeld, dankzij deze zege zullen ze toch met een ander gevoel terugkijken op hun Champions League-debuut. Want ze hebben wel gewonnen van Barcelona. De Catalaanse grootmacht had zich al geplaatst voor de volgende ronde, maar op Frenkie de Jong na waren alle sterren aanwezig in Antwerpen. En ze hebben allemaal gespeeld. De Spaanse pers nam de match ook serieus. Op de persconferentie achteraf kreeg Xavi heel wat strenge en kritische vragen voorgeschoteld. Het ging zelfs over de toekomst van de coach in Barcelona. Antwerp mag de 0 op 15 niet vergeten. Het Champions League-parcours was frustrerend en confronterend voor de Belgische kampioen. Ze beschikten niet over een beter team dan vorig seizoen. Tegen 3 teams met veel ervaring én veel talent was dat geen sinecure.

Maar deze overwinning maakt heel veel goed voor Antwerp.

Tegen Sjachtar gaf Antwerp een 2-0-voorsprong weg. Het werd nog 2-3.

De sterren staan goed voor Vermeeren

Om Arthur Vermeeren kunnen we niet heen. Coach Mark van Bommel vraagt zich af hoe lang hij nog voor Antwerp zal spelen. En hij heeft al anderhalf seizoen met hem gewerkt. Van Bommel heeft Vermeeren zien groeien als voetballer en als mens. "Hij ziet het én hij kan het", strooit de coach met lof. Gisteren stond Vermeeren op een aanvallende positie en speelde hij weer heel sterk. Niet alleen aanvallend, maar ook verdedigend. Ook Vermeeren speelde zijn beste wedstrijd in de Champions League. We zullen blij mogen zijn als hij na de winterstop nog in ons land voetbalt.

Koopt een topclub Vermeeren en lenen ze hem nog een half jaar uit aan Antwerp? Tom Boudeweel

Koopt een topclub Vermeeren en lenen ze hem nog een half jaar uit aan Antwerp? The Great Old kan het gebruiken, want momenteel hebben ze het niet breed. En Vermeeren kan op zijn 18e al heel wat adelbrieven voorleggen. Hij maakt goals in de Champions League, hij geeft assists, hij heeft de aanvoerdersband gedragen... en hij mag zich Rode Duivel noemen. Daarmee voldoet hij aan de voorwaarden om een stap hogerop te zetten. De sterren staan goed voor Vermeeren.

