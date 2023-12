Goed nieuws voor de (Antwerpse) Barcelona-fans: Lewandowski komt toch naar de Bosuil

Door een verandering van de reisplannen (Barcelona zal uiteindelijk na de wedstrijd in België overnachten en donderdagochtend pas huiswaarts keren) besloot coach Xavi om toch alle beschikbare spelers op te roepen.

Barcelona zou aanvankelijk een handvol basisspelers in Catalonië laten. Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Ronald Araujo en Ilkay Gündogan kregen rust.

Antwerp en Barcelona kijken elkaar morgen om 21 uur in de ogen. De Belgische landskampioen staat op de laatste speeldag voor de moeilijke opdracht om de 0 weg te vegen. Barcelona is al zeker van een plaats in de 1/8e finales.

