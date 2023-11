Comeback van Barcelona tegen Porto haalt druk van de ketel voor wedstrijd tegen Antwerp

Barcelona heeft de wedstrijd tegen Antwerp niet meer nodig om door te stoten naar de 1/8e finales van de Champions League. De ploeg van Xavi kwam na een half uur op achterstand tegen Porto, maar ging door zijn twee Joao's (Cancelo en Félix) nog op en over zijn tegenstander. Porto moet wel nog knokken voor het Kampioenenbal.

Zouden ze bij Antwerp stiekem een zucht van opluchting geslaakt hebben?



Barcelona presteert in de Champions League zoals het dat voorlopig ook in de Spaanse competitie doet: wisselvallig.

Ook tegen Porto liet het zich - niet voor de eerste keer dit seizoen - betrappen op een snelle achterstand. Na een flipperkastmomentje net voor het half uur duwde Pepê (junior) de 0-1 op het bord.



Virtueel was de wedstrijd voor Barcelona tegen Antwerp (over twee weken) plots van levensbelang voor de Catalanen.



Maar zo ver liet Barcelona het niet komen. Onder impuls van João Cancelo, die eerst zelf scoorde en later zijn naamgenoot João Félix assisteerde, gingen de mannen van Xavi alsnog op en over een strijdvaardig Porto.

Het verhoopte tikitaka-voetbal onder Xavi blijft uit, maar Barcelona verzekerde zich - in tegenstelling tot Porto - zo wel van de overwintering in de Champions League. De groepswinst in groep H staat wel nog op het spel op de slotspeeldag.