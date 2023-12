Lijstje waar niemand in wil staan en kans op zeldzame stunt: dit staat er straks nog op het spel voor Antwerp

Schande van de 0 op 18 vermijden

Een plek in het lijstje waar niemand in wil belanden dreigt.

In totaal gebeurde het al meer dan 20 keer dat een team 0 op 18 behaalde in de poulefase van de Champions League. Zeven keer gebeurde dat met een doelsaldo van -16 of slechter.

Slechtste ploegen ooit in Champions League

Stunt tegen Barcelona

Bij Antwerp willen ze de voorbije 5 Champions League-matchen wellicht zo snel mogelijk vergeten, maar stel je voor dat er nog afgesloten kan worden met een zege tegen Barcelona...



Dát zou pas memorabel zijn.



In het verleden lukte dat evenwel nog maar 4 keer een Belgische club op 17 confrontaties.



Eén van hen: Antwerp zelf, maar wel ruim 50 jaar geleden. In de Jaarbeursstedenbeker van 1965 klopte de Great Old het grote Barcelona voor eigen publiek met 2-1. Een scheve situatie die de Catalanen in de return nog recht wisten te trekken.

In 1976 zorgde provincieclub Lokeren voor de grootste stunt in zijn clubgeschiedenis door de Blaugrana te kloppen in de UEFA Cup. Na een 2-0 verlies tegen Cruijff en co in de heenmatch wonnen de Oost-Vlamingen de return met 2-1.