OVERZICHT CL: Real Madrid redt perfect rapport in slot, Kopenhagen dé verrassing in 1/8e-finales

Groep C

In het slot maakte Union Berlin nog gelijk, een doelpunt van Ceballos in de toegevoegde tijd redde het perfecte rapport van Real.

Groep A

Dé verrassing in de achtste finales is FC Kopenhagen dat in een onderlinge strijd met Galatasaray zich beloonde voor de volgende ronde. Ex-Zulte Waregemnaar Lukas Lerager was de maker van het enige doelpunt.

Voor Manchester United lagen de kaarten heel slecht: het moest winnen van Bayern München en hopen op een gelijkspel tussen Kopenhagen en Galatasaray. Na de 1-0 in de andere wedstrijd had United het heft al niet meer in eigen handen en toen ook nog Coman op aangeven Kane scoorde, werd Old Trafford heel stil.

Geen Europa voor Man United na de winter.