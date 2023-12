Verslagenheid bij KVK na de zoveelste opdoffer: "We moeten zo snel mogelijk uit deze puinhoop geraken"

"Maar we moeten erin blijven geloven. Er is nog altijd dat nieuwe systeem met die play-offs. En we konden het vorig jaar nog omkeren, waarom zou dat dit jaar niet lukken?"

Ook bij Massimo Bruno kwam de klap hard aan. "We belanden veel te vaak in situaties als die van vanavond. Ik zou liever eens iets minder zijn dan de tegenpartij en wel de 3 punten pakken", opperde hij.

"We moeten nu niet met de vinger naar iemand wijzen, we moeten als team verder. En vooral alles geven om zo snel mogelijk uit deze puinhoop te geraken."

Joseph Akpala stond na het veelbesproken ontslag van Glen De Boeck vandaag als interim-coach aan het roer van KVK, maar ook hij moest de laatste minuten met lede ogen toekijken.

"Ik ben dan ook erg ontgoocheld na de wedstrijd die we gespeeld hebben", vertelde de oud-spits. "We hadden kansen genoeg om het af te maken en krijgen ook een goal tegen die we nooit mogen slikken."

Maar alweer blijven de West-Vlamingen - ondanks een degelijke wedstrijd - met lege handen achter en dat beseft Akpala. "We verdienen meer dan we uiteindelijk hebben, maar de realiteit is dat we opnieuw verloren."

"Het is wat het is. We staan voorlopig laatste, maar we blijven daar niet', pepte hij zichzelf op na een week om snel te vergeten.