De Boeck voelt zich "belachelijk gemaakt" door hetze rond ontslag: "Laatste die moeilijk doet over preisoep"

"Of het goed met me gaat? Goh, dat is een goede vraag."

Glen De Boeck is enkele dagen na zijn ontslag bij KV Kortrijk nog niet helemaal de oude. "Het doet altijd pijn", vertelt hij in gesprek met Radio 1. "Zeker als het niet gaat over sportieve zaken.

De voormalige T1 van de West-Vlamingen kreeg de afgelopen weken een mediastorm te verduren. Grappen over zijn jassen, kritiek op een tekort aan zelfrelativering tot zelfs geruchten over soep passeerden allemaal de revue.

"Ik word belachelijk gemaakt", oordeelt De Boeck.

"Ik las gisteren dat ik lastig deed over preisoep. Ik kan je verzekeren: als iemand daar niet moeilijk over zou doen, ben ik het wel. Mensen begonnen dingen te verzinnen die niet klopten."

Een gebrek aan zelfrelativering heeft hij niet, oordeelt De Boeck. "Het is belangrijker dat je geen mensen belachelijk maakt. Jij doet toch ook aan wat je wilt? Ik voelde me een klein kindje op school met een bril die "brillenkast" genoemd werd."

"Mensen beoordeelden me niet om wat ik deed, maar om wat ik aandeed. Dat gaat om respect, een basiswaarde in het leven."