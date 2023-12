"Zwaar ontgoocheld is een understatement": Glen De Boeck misnoegd na ontslag bij KV Kortrijk

Glen De Boeck (52) was dan toch niet de verlosser van KV Kortrijk. Na de bekeruitschakeling tegen RWDM maakte het bestuur na amper 9 matchen een einde aan de samenwerking. In de competitie staat Kortrijk nog steeds laatste. "Zwaar ontgoocheld is nog een understatement", aldus De Boeck in een korte reactie.