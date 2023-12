Joseph Akpala moet KV Kortrijk weer uit het slop trekken: "We geraken uit deze situatie"

"We gaan er morgen gewoon voor tegen Westerlo. We willen winnen en we hopen dat te kunnen doen."

In een moeilijke situatie als deze moeten mensen opstaan. Ik ben zeker dat we hier uit geraken.

Akpala kijkt niet veel verder dan vrijdag en is ook niet bezig met zijn eigen toekomst. "Ik ben niet het belangrijkste onderwerp, dat zijn de spelers."

"Maar of ik wil blijven? Ik ben er als die kans er is. Dat is de droom van elke jonge coach. Je moet leren, maar ik focus me er niet op. Wel op de taken voor morgen."

De Nigeriaanse ex-aanvaller wil het woord "crisis" niet in de mond nemen. "Je zou het zo kunnen noemen na het ontslag van 2 trainers en door onze positie in het klassement, maar ik beschouw dit als een moeilijke periode die we meemaken."

"Dan moeten sommige mensen opstaan, in actie schieten en hun verantwoordelijkheid opnemen. Ik ben zeker dat we hier uit geraken."

Moet ook het bestuur zijn verantwoordelijkheid nemen? "Zij moeten beslissen wat ze moeten doen. Onze job ligt op het veld, die van hen naast het veld."