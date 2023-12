Westerlo bezorgt Kortrijk (nog meer) kopzorgen na late winner in felbevochten kelderkraker

KV Kortrijk einde 1 - 2 Westerlo 33' - Doelpunt - Matija Frigan (0 - 1) 53' - Verv. Matija Frigan door Erdon Daci 55' - Verv. David Henen door Felipe Avenatti 61' - Verv. Nacer Chadli door Mathias Fixelles 66' - Doelpunt - Isaak Davies (1 - 1) 72' - Geel - Emin Bayram 80' - Verv. Griffin Yow door Kyan Vaesen 80' - Verv. Arthur Piedfort door Lukas Van Eenoo 83' - Geel - Kyan Vaesen 84' - Verv. Isaak Davies door Mounaim El Idrissy 87' - Doelpunt - Erdon Daci (1 - 2) 90+1' - Verv. Nayel Mehssatou door Alex Mighten 90+6' - Geel - Aleksandar Radovanovic 90+9' - Geel - Sinan Bolat Jupiler Pro League - speeldag 17 - 08/12/23 - 20:46 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 33' Matija Frigan 0 - 1 Matija Frigan 33' 66' Isaak Davies 66' Isaak Davies 1 - 1 87' Erdon Daci 1 - 2 Erdon Daci 87'

Het is niet de week van KV Kortrijk. Na een pijnlijke beker-exit en het veelbesproken trainersontslag van Glen De Boeck, moest het vanavond een nieuwe mokerslag incasseren. In de kelderkraker tegen Westerlo kreeg Kortrijk in de 88e minuut het deksel keihard op de neus. Het ziet zijn rechtstreekse concurrent zo uit kelder van het klassement naar boven klimmen.



KV Kortrijk - Westerlo in een notendop:

Sleutelmoment: Na de gelijkmaker van Davies duwt Kortrijk door om de 3 punten thuis te houden, maar in minuut 88 loopt het op een perfecte counter. Daci kan de bal binnentikken en beslist de partij. Man van de Match: KVK was 90 minuten lang de betere ploeg onder aanvoer van Kadri, maar als je zo'n belangrijke goal maakt voor je club, dan neem je zonder twijfel de wedstrijdbal mee naar huis. Daci is dus de matchwinnaar in het Guldensporenstadion. Opvallend: Sinds de terugkeer van Westerlo op het hoogste niveau, wist Kortrijk geen enkel punt te pakken tegen de Kemphanen. Een zwart beest heet zoiets.

Lange tenen van Frigan

Twee ploegen met kopzorgen, maar zonder trainer. Met de kelderkraker tussen KV Kortrijk en Westerlo kregen we een zespuntenmatch op vrijdagavond. Spektakel gegarandeerd? Nee, zo leek in het eerste halfuur. KVK speelde maar weinig kansen bijeen, Westerlo zorgde voor een nog veel flauwer vertoon. Maar op het halfuur zou de partij dan toch openbreken. Bayram verstuurt van net over de middellijn een voorzet richting de lopende Frigan in de 16. Die kan er nog net zijn teen tegenzetten, waardoor doelman Vandenberghe verrast wordt en de bal in de verste hoek binnenhobbelt. Uit het niets een gevleide voorsprong voor de bezoekers, Kortrijk alweer op achtervolgen aangewezen. Al zouden de kopjes niet naar beneden gaan bij de thuisploeg.

Dodelijke counter