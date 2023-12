RETRO: Theaterstukje Sa Pinto zet bekerduel tussen Anderlecht en Standard op stelten: "Nog nooit gezien"

Anderlecht-Standard was in 2017 een ouderwetse cupmatch met alles erop en eraan, al kwam er na een minuut of 80 wel een dieptepunt met Ricardo Sa Pinto in de hoofdrol.

Nadat de 1/8e finale al eens was stilgelegd omdat enkele Standard-spelers waren getrakteerd op een bierdouche, zat Sa Pinto plots op het veld in plaats van in zijn dug-out. Uit een herhaling bleek dat er ook een bekertje bier net naast de Portugees was gegooid.

Peter Vandenbempt vertelde op Radio 1 hoe Sa Pinto als een wildeman tekeerging. "Wat een theater. Het is me het avondje wel. Dit heb ik nog nooit gezien. De trainer zit half op zijn achterwerk op het veld", zei de commentator.

Sa Pinto kon maar niet gekalmeerd worden, stak een zoveelste scheldtirade af en werd uiteindelijk naar de uitgang begeleid. Daar zag hij hoe Standard aan het langste eind trok met 0-1.