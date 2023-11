BEKIJK: Jan Vertonghen roept zijn ploegmaats tot de orde op Standard: "Kalmeer, we hebben nog niks!"

Voelde Jan Vertonghen de bui al hangen? Na een 0-2-voorsprong op Standard maakt de ervaren Anderlecht-verdediger zich even boos op zijn ploegmaats. "Kalmeer en word niet overenthousiast. We hebben nog niks", riep hij. Profetische woorden: Anderlecht ging in de tweede helft kopje-onder en verloor met 3-2.