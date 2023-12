In amper 4 dagen tijd trekt Standard 2 keer naar Anderlecht: "Het voelt als een Europese week"

Anderhalve maand geleden ging het voor Anderlecht helemaal mis op Sclessin. De ploeg van Brian Riemer zag zijn tegenstander in amper 10 minuten tijd een achterstand van 0-2 naar 3-2 ombuigen.



"Of er revanchegevoelens heersen? Ja, maar dan vooral tegenover onszelf. In die wedstrijd hebben we onszelf écht teleurgesteld. We speelden er misschien wel onze beste eerste helft, maar ook onze slechtste tien minuten. Nu moeten we bewijzen dat we beter kunnen doen dan toen."

Dat Anderlecht Standard twee keer in eigen huis mag bekampen, lijkt alvast geen nadeel te zijn. Zeker door de veelbesproken uitreputatie van zijn tegenstander.

"Bij de grote clubs is thuis spelen altijd beter dan op verplaatsing. Dat is bij ons en voor bijvoorbeeld Club Brugge ook het geval, hoor. Ons stadion is weer uitverkocht, daar hopen wij alvast zelf voordeel uit te halen."