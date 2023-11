Financiële hoop voor Anderlecht: club draait nog steeds verlies, maar ziet belangrijke cijfers fors stijgen

Na enkele financieel zware jaren is het altijd uitkijken naar de jaarrekening van Anderlecht. De Belgische recordkampioen maakte vandaag de resultaten voor het seizoen 2022-2023 bekend.

Eerst het positieve nieuws: paars-wit zag zijn omzet met 29% stijgen tot ruim 101 miljoen euro. Onder meer dankzij de transfers van Julien Duranville (naar Dortmund) en Sergio Gomez (naar Manchester City), maar ook door de inkomsten van de Conference League.

"Ook de commerciële en operationele inkomsten stegen", klinkt het in een persbericht. "Ondanks het missen van de play-offs."

Daarnaast daalde de loonmassa - lange tijd een financieel pijnpunt - in het Lotto Park met 4%.

Minder goed nieuws was dat de operationele kosten met 10% naar omhoog gingen - volgens Anderlecht is dat te wijten aan de energieprijzen en de integratie van de Futures in 1B.