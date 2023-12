Van de garage naar het veld: ambitieus Knokke verdedigt tegen OHL de eer van de amateurclubs in de Beker

Na het sprookje tegen KV Mechelen is Knokke FC de enige overgebleven amateurclub in de Croky Cup.

Aan zee kijken ze reikhalzend uit naar de komst van eersteklasser OH Leuven, al is er ook een vleugje realisme te bespeuren. De kleedkamer wikt en weegt zijn kansen al even af.

"Als je eerlijk bent, moet je zeggen dat je geen kans maakt", zegt Ruben Vanraefelghem. Hij is garagist die van 6 uur 's ochtends het klokje rond aan auto's sleutelt.

"Ik denk niet dat veel mensen dat doen, maar het is een automatisme. Ik val pas stil als ik niets meer doe na het werk." Vanavond volgt een clash op het hoogste niveau.

"Leuven is een eersteklasser, we zijn de underdog, maar we gaan ons vel zeer duur verkopen", zegt hij ambitieus. "Als je nu doorgaat, kun je bijna niet anders dan een absolute topploeg treffen. Dat is toch ons doel."