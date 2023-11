Knokke droomde van topaffiche in Beker, maar treft OHL: "Ontgoocheling, maar we maken beetje kans"

In de Croky Cup is Knokke FC de enige overgebleven amateurclub. De kustploeg hoopte in de 1/8e finales op een duel tegen een eersteklasser met naam en faam. Met OHL kregen ze niet de gedroomde tegenstander. "We moeten nu een ronde verder proberen te geraken."

"Club Brugge, uiteraard!", "Anderlecht, want daartegen kunnen we winnen." Bij Knokke FC droomden ze gisteren nog van een topaffiche in de Croky Cup. Spelers, bestuur en supporters van de kustploeg uit 1e amateur verzamelden in de kantine om de loting samen te volgen. Toen Anderlecht uit de bokaal kwam en gekoppeld werd aan Standard, klonk er een collectieve "ah" van teleurstelling. Geen galamatch tegen paars-wit, dus.

Toen Knokke zelf aan de beurt was en OH Leuven tegenover zich kreeg, was er opnieuw geen enthousiasme te bespeuren in de kantine.

We hadden graag tegen een topteam zoals Club Brugge, Genk of Anderlecht gespeeld. Assistent-coach Olivier De Cock

"Het eerste gevoel was ontgoocheling", is Knokke-speler en bekerheld Ruben Vanraefelgem eerlijk.



"Maar als je het allemaal wat laat bezinken, besef je dat je weer thuis tegen een eersteklasser mag spelen, met veel volk en dat je een beetje kans maakt."



Ook een positieve teneur bij assistent-coach Olivier De Cock (ex-Club Brugge): "We hebben onze fantastische galamatch al gehad (tegen KV Mechelen)." "We hadden in de volgende ronde graag tegen een topteam gespeeld zoals Club, Genk of Anderlecht. Het is niet zo en nu moeten we proberen een ronde verder te gaan." Hoe groot schat De Cock de kans in om door te stoten? "Tegen OHL hebben we misschien 10 procent kans. Tegen Club Brugge zou dat maar 1 procent of zelfs minder geweest zijn."

Financiële meevaller