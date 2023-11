1/8e finales Croky Cup: Anderlecht-Standard is kraker, Vormer keert terug naar Club Brugge

Francky Dury spaart zijn ex-club niet

Het was ex-Zulte Waregem-coach Francky Dury die de balletjes uit de bokaal mocht halen. Als eerste viste hij met Anderlecht en Standard meteen 2 topclubs op. In de competitie won Standard 2 weken geleden nog een spektakelstuk tegen paars-wit, weliswaar in Luik.



Zijn eigen Zulte Waregem was Dury niet gunstig gezind. Hij koppelde Essevee aan Club Brugge.

Heel wat spelers van de club uit de Challenger Pro League hebben een verleden bij blauw-zwart, maar de bekendste is zonder twijfel ex-Club-aanvoerder Ruud Vormer.



Knokke, de enige overgebleven club uit de amateurklasse, mag proberen om na KV Mechelen ook OH Leuven uit te schakelen.



KV Oostende, net als Zulte Waregem ook uit de Challenger Pro League, ontvangt in eigen huis Racing Genk.



Bekerhouder Antwerp, ten slotte, mag zijn reeks in de Croky Cup voortzetten tegen Charleroi, dat nog nooit de Beker van België wist te winnen.