Nederland heeft lof voor Red Flames na "wonder" in Nations League: "Net een klein Nederland"

90+1': Nederland gaat door, 90+3' Engeland gaat door, 90+5' Nederland gaat door.

Met een mirakel in de extra tijd tegen de Red Flames heeft Nederland groepswinst afgedwongen in de Nations League.

"We dachten dat we er waren en toen kregen we te horen dat Engeland weer had gescoord", vertelt Daniëlle van de Donk, die haar 150e interland speelde tegen België. "Gelukkig was er dan een wonder dat er nog een goal viel. We zijn heel blij."

De 4-0-zege van de Oranje Leeuwinnen vermijdt speculatie of Schotland in de 6-0-nederlaag tegen Engeland wel voluit is gegaan.

"Ik weet het niet", aldus Van de Donk. "Ik denk wel dat ze er alles aan hebben gedaan. Engeland kan veranderen in een machine, dus ik heb er veel respect voor dat ze nog zo veel hebben scoren en nog zo dichtbij zijn gekomen. Dat heeft ons het ontzettend moeilijk gemaakt."

Toch belanden Engeland en Schotland in de toekomst beter niet meer in dezelfde poule. "Het is een vreemde situatie, ik neem aan dat zij het ook niet prettig vinden. Ik denk dat we er in de toekomst voor moeten zorgen dat dit niet meer gebeurt."