Nations League: Red Flames tegen Bosnië, Kroatië, Hongarije of Servië in barrage om behoud

In de allereerste editie van de Nations League voor vrouwen trof België met Europees kampioen Engeland en Nederland twee toplanden. Schotland was van hetzelfde niveau als ons land.



De Red Flames deden het beter dan verwacht en deden tot de laatste speeldag mee voor de groepswinst. Maar de 4-0 gisteren in Nederland veroordeelde hen tot de derde plaats én een barragewedstrijd om het behoud in de League A.

Die barrage wordt in een heen- en terugmatch gespeeld tussen 21 en 28 februari tegen een nummer twee uit de 4 groepen van de League B.



Maandag om 13 uur loot de UEFA de wedstrijden. Mogelijke tegenstanders zijn Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Hongarije en Servië.



Als derde uit de League A is België reekshoofd en mag het de return thuis spelen.



België moet de tweekamp winnen om in de League A te blijven. Bij het behoud zijn ze minstens zeker van play-offs voor een ticket voor Euro 2025. Als het zakt, loopt de weg naar het EK 2025 langs twee voorrondes.