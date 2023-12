Analyse: Nations League was meerwaarde voor Red Flames: "Tegen toplanden toonden ze dat het kan"

1. Wat heeft de campagne geleerd?

De campagne van de Red Flames is een beetje geëindigd op een valse noot, met een 1-1 thuis tegen Schotland en dan een kansloze 4-0-nederlaag in Nederland. Maar goed, de Flames speelden tegen een Nederland in overdrive.

De groepsfase heeft getoond dat het kan voor de Belgen tegen de toplanden, maar dan moet het een beetje meezitten. Ook qua timing, want bijvoorbeeld eind september zat Nederland nog wat met de WK-blues toen de Red Flames wonnen met 2-1. Dan zat het wat mee.

Tegen Europees kampioen Engeland (3-2) hebben ze getoond dat, als de efficiëntie top is en ze afwerken aan bijna 100 procent, dan kan het. Als het net iets minder is, zoals in de slotwedstrijd tegen Nederland, dan blijft het moeilijk.

Toch kunnen we besluiten dat deze campagne heeft getoond dat het kan tegen de toplanden en dat moet dan ook vertrouwen geven voor de toekomst.

Er is een stevige progressie gemaakt op stilstaande fases. Daar zijn de Red Flames veel gevaarlijker op geworden. Bovendien slikken ze veel minder goals op de stilstaande fases.

Er zit meer verticaliteit in het spel. Als ze de bal hebben en in de ploeg kunnen houden, gaat het sneller en met mooie, verzorgde aanvallen naar voor. Dat was tegen Nederland iets minder het geval, maar toch waren er twee goede kansen.