Carl Hoefkens keert terug naar Jan Breydel: "Alles rond zijn ontslag zal intussen wel gekaderd zijn"

"Carl zal zeggen dat hij niet extra gebrand op een zege is, maar je hebt er natuurlijk wel een poosje gewerkt."

"Dat zal geen probleem opleveren. Hij zal er goed ontvangen worden", schat de ex-ploegmakker van Hoefkens in. "Carl heeft in Brugge gewoon goed werk geleverd. Zeker bij de jeugd, maar ook bij de A-ploeg."

Ondanks zijn bewogen vertrek op Sclessin werd Deila er 2 maanden geleden rustig onthaald en volgens Eric Van Meir zal Hoefkens zondagavond hetzelfde scenario meemaken in Jan Breydel.

Jacky Mathijssen over de terugkeer van Carl Hoefkens naar Jan Breydel

"Ach, ik denk niet dat zoiets een rol speelt bij de spelers", nuanceert Jacky Mathijssen meteen. "Misschien zijn ze zelfs niet op de hoogte en elke match heb je wel meerdere banden tussen spelers, coaches en ex-clubs."

Mathijssen verwacht net als Van Meir geen problemen en geen emotionele rollercoaster voor Hoefkens. "Zeker gezien zijn prestaties als speler én als trainer en zijn uitgesproken loyaliteit. Carl is ook gewoon een professional. Hij staat nu aan de andere kant."

Als ex-coach van Club Brugge kan Mathijssen wel inschatten hoe Hoefkens zal ontvangen worden. "Dat zal geruisloos passeren, al raakte het mij wel altijd toen ik terugkeerde naar een ex-club."

"Ook al wordt het niet altijd vertaald in succes, mensen weten op zich wel dat je je best gedaan hebt voor je werkgever. En Carl is gewoon all-in gegaan bij Club. En hij heeft er ook iets neergezet, hé."

"Hij overwinterde met Club in de Champions League. Dat moet je nog meer benadrukken als je ziet hoe Antwerp nu afziet."

"Alles wat ermee gepaard ging, zal intussen ook wel gekaderd zijn. En de problemen die hij vorig jaar meegemaakt heeft, hebben zijn opvolgers ook nog niet kunnen ombuigen."