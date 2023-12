Hoefkens keert jaar na ontslag voor het eerst terug naar Club Brugge: "Het wordt iets speciaals"

Hij was er speler, beloftencoach, assistent-trainer en uiteindelijk ook hoofdcoach. Maar ondanks de overwintering in de Champions League werd Carl Hoefkens vorig jaar na 7 maanden ontslagen als trainer van Club Brugge.

Nu heeft hij met Standard een nieuwe club gevonden, zondag de tegenstander van zijn ex-ploeg. "Ik ben 12 jaar in Brugge geweest, en nu keer ik voor het eerst terug", vertelt hij. "Ik ga er niet over liegen: het wordt iets speciaals."

"Ik heb ondertussen in Luik een uitdaging gevonden waar ik heel blij mee ben."

En een uitdaging is het juiste woord, want Hoefkens heeft al wat ups en downs gekend met Standard. Na de 6-0-pandoering tegen Antwerp volgde vorige week een belangrijke 1-0-overwinning tegen Genk.

"Tegen Antwerp kregen we een klap in het gezicht, maar ik zag mijn spelers goed reageren. Ze hebben hard gevochten en tegen Genk getoond dat ze terug kunnen komen in moeilijke omstandigheden."

"We hadden het vertrouwen kunnen verliezen, maar dat gebeurde niet. We speelden een goede wedstrijd."