Club Brugge bevestigt met overtuigende winst tegen Standard, Thiago en Zinckernagel trefzeker

EINDE: Club haalt het makkelijk van Standard

Jasper Vergoote fluit een wedstrijd af die al even beslist was. Club Brugge had na de 2-0 van Zinckernagel zijn schaapjes op het droge tegen een pover Standard, dat pas in de slotminuten een grote kans bij elkaar kon voetballen. Een al bij al dus erg logische zege voor blauw-zwart, dat de top 6 weer binnen wipt.