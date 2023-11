Israel-Premier Tech speelt met neutrale trainingsoutfit in op veiligheidsvragen door oorlog

Israel-Premier Tech, vorig jaar gezakt uit de WorldTour, is eigendom van Sylvan Adams, een Israëlisch-Canadese miljardair en zakenman.

Adams neemt geen blad voor de mond en sprak enkele weken geleden klare taal over de oorlog tussen Israël en Hamas bij de collega's van RadioCycling.

Volgens Adams is er geen sprake van een veiligheidsprobleem voor zijn renners en staf en zou zijn team geen verstoppertje spelen, maar zijn provocerende uitspraken gooiden nog wat olie op het vuur.

Wielerflits openbaarde begin deze week dat de onrust bij renners en personeel zou toenemen en dat er vragen worden gesteld rond hun veiligheid.

Hun voornaamste zorg: is het nog opportuun om in deze context rond te fietsen in kledij met een duidelijke Israëlische link of om rond te rijden met ploegwagens?

Bij onze Nederlandse collega's reageerde de ploeg intussen met een statement, toelichting die Israel-Premier Tech ook bij onze redactie heeft gedeeld.

"2024 wordt ons 10e seizoen in het profpeloton en we blijven trots koersen als Israel-Premier Tech", klinkt het.

"De veiligheid en de beveiliging van onze teamleden zijn primordiaal en daarom heeft de ploeg enkele maatregelen genomen voor 2024."

"Onze renners kunnen gebruik maken van een outfit. Als ze dat nodig achten, kunnen ze die kledij (met een neutrale look, red) gebruiken buiten de koersbubbel of op training."