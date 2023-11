Ex-ploegleider Rudy Pevenage blij met dopingbiecht: "Ik zie een herboren Jan Ullrich"

Ullrichs bekentenis kwam er bij de voorstelling van de documentaire "Jan Ullrich - The Hunted" gisteren in München. Pevenage was daar te gast. Sporza belde de 69-jarige Belg vanochtend op de luchthaven. "Ik ben heel tevreden. Ik heb er bij Jan al dikwijls op aangedrongen om het te doen. Hij wilde dat ook doen, maar hij heeft me altijd laten verstaan dat hij juridische problemen zou krijgen als hij alles toegaf. Daarom heeft hij het een paar jaar geleden niet gedaan." Ullrich, die op 2 december 50 jaar wordt, zat enkele jaren geleden heel diep door een alcohol- en drugsverslaving, maar het gaat nu weer goed met hem. Pevenage bevestigt: "Hij is nu vrij en voelt zich heel goed. Dit is een andere Jan Ullrich dan die ik kende van enkele jaren geleden."

"Fietsvakanties organiseren met Lance Armstrong"

Mentaal was het belangrijk voor zijn voormalige poulain om dit zo duidelijk te kunnen zeggen. En juridisch kan hij nu niet meer in de problemen komen. "Alles is uitgeklaard."



Ullrich won als eerste Duitser de Tour de France in 1997. "Ik denk niet dat hij er wakker van ligt dat hij die zege nu moet afgeven, als ze dat zouden willen doen."



Ullrich weet zijn dopinggebruik aan de tijd van toen. Het was een andere tijd. Pevenage beaamt: "Het was een periode in het wielrennen waarin het moeilijk was om zonder deze hulpmiddelen aan de top te blijven. Zelfs met zijn fysieke capaciteiten zou het heel moeilijk geweest zijn."



"Er zijn in het wielrennen veel periodes geweest. Er is in het wielrennen een periode geweest van amfetamines, een periode van anabolica, een periode van epo..."



"Het heeft lang geduurd voor de UCI het bloedpaspoort op de markt heeft gebracht. Sindsdien kunnen ze veel, veel beter controleren. In het begin van de epotijd mocht je zelfs epo nemen, het was geen doping."



"Ik denk dat het een periode was waarin hij erin gerold is en ook heel wat andere renners. Natuurlijk is niet iedereen gestraft zoals Jan en nog een paar anderen en ikzelf ook als sportbestuurder."