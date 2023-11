Jan Ullrich geeft dopinggebruik (eindelijk) openlijk toe: "Het voelt goed om dit te zeggen"

Binnenkort gaat de documentaire "Jan Ullrich - The Hunted" in première. Ullrich wil na enkele turbulente jaren zijn verhaal delen en vertelde gisteren nog uitgebreid over hoe hij de afgrond bereikt had.

Maar bij de voorstelling van de docureeks ging Ullrich vandaag nog een stapje verder. "Ja, ik heb doping gebruikt", verklaarde hij in een panelgesprek.

"Als ik mijn verhaal verteld had, dan zou ik nog veel mooie jaren gehad hebben. Maar ik had niet de moed. Nu voelt het goed om mijn schuld toe te geven."

Ullrich werd 2e in de Tour van 1996 na Telekom-ploegmakker Bjarne Riis. Een jaar later won hij de Tour als eerste Duitser ooit. Hij werd daarna nog 2e in 1998, 2000, 2001 en 2003.