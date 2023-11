Maak kennis met kunstwielrijden, 1 van de minst bekende wielerdisciplines: "Turnen op een fiets"

Spektakel gegarandeerd, maar het gevaar lijkt ons ook bij iedere beweging om de hoek te loeren: “Kunstwielrijden is zeker niet gevaarlijk. Hier en daar zal je er wel een blauwe plek aan overhouden. Om te vergelijken: mijn man heeft gevoetbald en had meer blessures dan ik.”

“Hierbij is het belangrijk dat je zo weinig mogelijk beweegt en je de oefening gestrekt uitvoert”, verduidelijkt deelneemster Tatika Bovendaerde. “De grond raken is uit den boze, want dan verlies je de meeste punten.”

Achteruitrijden, een handstand doen, springen, … Je houdt het niet voor mogelijk. De bedoeling is om op het einde van de oefening zoveel mogelijk punten over te houden en dus zo weinig mogelijk foutjes te maken.

Ik heb in België nog niemand ontmoet die de sport kende voordat ik erover vertelde.

Onwetendheid

Er zijn vandaag slechts 2 kunstwielrijclubs in ons land, hoe staat de sport ervoor in ons land?

"Ik heb in België nog niemand ontmoet die de sport kende voordat ik erover vertelde", beaamt Delporte de onwetendheid over de sport in ons land.

Wat het niveau betreft, plaatst Tatika Bovendaerde ons land wel bij de betere middenmoot.

"De echte wereldtop doet zaken die wij nog niet kunnen, maar waar we hopelijk wel naartoe zullen groeien."

"De hoop is om het aantal sporters in België de komende jaren te verdubbelen en het niveau op te krikken. Wie weet halen we dan wel de top 5 van de wereld”, besluit Bovendaerde hoopvol.