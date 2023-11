Vanhaezebrouck ziet Gent morsen met kansen: "Maar hadden we die wel afgedwongen met Orban in de basis?"

Wat als?

Wat als KAA Gent wel efficiëntie had getoond voor doel in de topper tegen Union? "Dan was het misschien 2-0 of 3-0 bij de rust en zag ik ze niet meer terugkeren", droomt Hein Vanhaezebrouck even weg.

Maar de Oost-Vlamingen gingen met het kleinste verschil de kleedkamer in. Vermoeid, want de gekozen aanpak met veel hoge druk en agressie in de duels kostte heel wat energie.

"En dat hielden we niet vol", weet de trainer. "Het is een bewuste keuze om zo te spelen, goed wetende dat het energie zal kosten en het de groep moeilijk zal maken in het slot van de wedstrijd."

"Want misschien komen we op het einde nog goed weg en mogen we tevreden zijn met een punt."