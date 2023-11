Bitsig steekspel tussen Vanhaezebrouck en Riemer ging na wedstrijd door: "Ben je nu ook al dokter, Hein?"

Over de discussie op het veld

Eerst de context: in de eerste helft kreeg Gent-aanvoerder Sven Kums een stevige beuk van Kasper Dolberg. Toen Hein Vanhaezebrouck daarover zijn beklag deed en de bal bijhield, kwam zijn collega Brian Riemer uit de dugout van Anderlecht gevlogen.

Vanhaezebrouck: "Vroeger waren er niet veel voetballers die op het veld zo naar mij kwamen toegestormd. De meesten hadden wat schrik. Mijn collega was duidelijk niet bang, want hij kwam op me afgevlogen uit zijn zone. Ik heb gewoon gezegd dat hij daar niet hoefde te zijn. Ik in mijn zone, hij in de zijne."

"Sven lag nog op de grond, dus ik had de bal nog vast. Sardella moest de wedstrijd nog niet hervatten, want Sven moest eerst verzorging krijgen. Mijn collega was een beetje geïrriteerd, kan gebeuren."

Riemer: "Ik wou gewoon de bal krijgen"

Vanhaezebrouck: "Good luck"

Riemer: "Je ziet er sterk uit. Wie zou hier niet bang zijn voor Hein?"

Vanhaezebrouck: "Vroeger hadden ze schrik van mij op het veld. Ik heb dus wel respect voor iemand die niet bang is."