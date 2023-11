KAA Gent en Anderlecht houden elkaar in evenwicht na flauwe topper

KAA Gent - Anderlecht in een notendop:

Dolberg veegt lucky goal van Samoise snel uit

Twee vlot scorende teams in vorm, met als inzet de tweede plaats. De verwachtingen waren hooggespannen voor de topper in de KAA Gent Arena, maar de eerste helft was een mager beestje.



Davy Roef deelde al vroeg in de wedstrijd een cadeau uit aan Anders Dreyer, maar die vergat het uit te pakken. Een schoonheidsfoutje in een dominant begin van KAA Gent, dat veruit het meeste balbezit had. Een offensief onmondig Anderlecht in de problemen brengen lukte evenwel niet, Schmeichel had geen moeite met verre schoten van De Sart en Samoise.



Diezelfde Matisse Samoise had met de rust in zicht meer geluk bij een nieuwe poging. Zijn afstandsschot week af op Delaney en verdween zo in een boogje over de kansloze Schmeichel. Gent stond uit het niks en met een dosis meeval op voorsprong.



Lang bleef die 1-0 niet op het scorebord staan. Diep in de extra tijd haalde Watanabe Hazard onderuit in de zestien en de bal ging op de stip. Met Roef in doel weet je dan maar nooit, maar Kasper Dolberg mikte de bal net buiten het bereik van de doelman: 1-1.